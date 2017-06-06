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Банк ВТБ продолжит сотрудничество с теннисным турниром "Кубок Кремля"

Спорт
6 июня, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В рамках договора банк обеспечит призовой фонд соревнований, который составляет порядка $1,7 млн

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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ выступит в качестве единственного титульного партнера международного теннисного турнира "Кубок Кремля". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Банк и "Кубок Кремля" подписали договор о развитии партнерства. Таким образом, в 2017 году турнир будет называться "ВТБ Кубок Кремля", как и в прошлом году. В рамках договора банк обеспечит призовой фонд соревнований, который составляет $1 млн 678 тыс. 908.

"Нельзя не отметить, что на этом турнире, который будет проводиться уже в 28-й раз, строилась по сути вся история современного российского тенниса. Мы идем по пути развития нашего вида спорта и делаем серьезный акцент на предоставлении возможности выступить на турнире именно российским теннисистам. Отдельное спасибо Банку ВТБ за поддержку, они полностью обеспечивают призовой фонд турнира, а также предоставляют возможность гостям мероприятия воспользоваться специальными акциями титульного спонсора и в первые дни посетить турнир бесплатно по социальным картам москвича, студенческим билетам и пластиковым картам, выпущенным банком ВТБ, Банком Москвы и Почта Банком", - заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Оказывая поддержку самому значимому ежегодному международному теннисному состязанию в нашей стране, мы не только подтверждаем свое стремление к социально ответственному ведению бизнеса, но и помогаем в создании замечательного праздника для москвичей и гостей города. За годы своего существования "ВТБ Кубок Кремля" стал неотъемлемой частью спортивной жизни России и ее столицы", - прокомментировал подписание договора член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве. Ранее спонсором турнира выступал Банк Москвы, который сотрудничал с "Кубком Кремля" с 1998 года. С 10 мая 2016 года Банк Москвы вошел в состав банка ВТБ в результате присоединения.

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