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Бывший тренер "Аякса" Бос возглавил дортмундскую "Боруссию"

Спорт
6 июня, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

53-летний Бос подписал с дортмундским клубом контракт сроком на два года

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Петер Бос

Петер Бос

© EPA/VASSIL DONEV

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Голландец Петер Бос, который возглавлял нидерландский "Аякс", назначен новым главным тренером немецкого клуба "Боруссия" из Дортмунда. Об этом сообщает пресс-служба "Боруссии".

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53-летний Бос подписал с дортмундским клубом контракт сроком на два года. СМИ сообщают, что "Боруссия" заплатила €3-5 млн евро за трансфер Боса, так как у специалиста до 2019 года действовал контракт с "Аяксом". По информации СМИ, зарплата голландца в немецком клубе составит €4 млн в год.

В конце мая "Боруссия" расторгла контракт с немецким тренером Томасом Тухелем, у которого возникли существенные разногласия с руководством команды. Сообщалось, что немецкий клуб может возглавить швейцарец Люсьен Фавр, который тренирует французскую "Ниццу". Позднее "Ницца" сделала заявление, что Фавр останется в команде и не уйдет в "Боруссию".

Бос возглавил "Аякс" летом 2016 года. В прошедшем сезоне "Аякс" занял второе место в чемпионате Нидерландов, уступив одно очко победителю турнира "Фейенорду". Также Бос довел команду до финала Лиги Европы, где "Аякс" со счетом 0:2 уступил английскому "Манчестер Юнайтед". В своей карьере Бос тренировал израильский клуб "Маккаби" из Тель- Авива, а также такие голландские команды "Хераклес", "Фейенорд", "Витесс".

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