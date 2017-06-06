"Зенит" вошел в список 50 самых дорогих брендов в футболе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" стал единственным из российских клубов, вошедших в список 50 самых дорогих брендов в мировом футболе по версии авторитетной консалтинговой компании Brand Financе. Доклад опубликован на официальном сайте организации.

"Зенит" занимает 40-е место в списке. Бренд клуба оценивается в $154 млн. "Зенит" вошел в этот список впервые с 2012 года.

Доходы "Зенита" от спонсоров в 2017 году составили €168 млн (в основном это деньги от титульного спонсора "Газпрома"), что является первичным фактором для оценки бренда. По этому показателю санкт-петербургский клуб значительно опережает московские команды ЦСКА и "Спартак". В отчете отмечается, что новый стадион "Зенита" ("Санкт-Петербург"), которые вмещает на 50% больше зрителей, чем предыдущая арена команды, позволит клубу увеличить стоимость своего бренда за счет увеличения доходов от продажи билетов и выручки в день матча.

Первое место в списке самых дорогих брендов в футболе занял английский "Манчестер Юнайтед", стоимость бренда которого оценивается в $1 млрд и $733 млн. Второе место занимает испанский "Реал" ($1,419 млрд), первую тройку замыкает испанская "Барселона" ($1,418 млрд).

Бренд мадридского "Реала" признан самым сильным из всех футбольных в 2017 году. На втором месте в этом списке "Барселона", на третьей строчке находится немецкая "Бавария". "Зенит" занял 42-е место в списке.

В список 50 самых дорогих и самых сильных брендов попали 18 английских клубов, семь испанских, 14 немецких, четыре французских и пять итальянских, а также по одному клубу из России и Нидерландов.