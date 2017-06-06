Китайская команда "Куньлунь" будет играть в Женской канадской хоккейной лиге

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Женская команда "Куньлунь Ред Стар" из Китая с сезона-2017/18 будет выступать в Женской канадской хоккейной лиге (CWHL). Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.
"Куньлунь" станет шестой командой в лиге и будет базироваться в китайском городе Шэньчжэнь.
"Это исторический момент для женского хоккея. Женский хоккей будет расти на мировой арене и проторит дорогу другим зимним видам спорта в преддверии Олимпийских игр, которые в 2022 году пройдут в Китае. Речи идет не только о хоккее, речь идет о возможности роста для всего женского спорта", - заявила комиссионер лиги Бренда Андресс.
Мужская команда "Куньлунь Ред Стар", базирующаяся в Пекине, с сезона-2016/17 выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В Молодежной хоккейной лиге будет выступать команда "Куньлунь Ред Стар Джуниор", а в Высшей хоккейной лиге - "Куньлунь Ред Стар Кэпитал".