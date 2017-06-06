Сарсания: Новосельцев может быть арендован "Ростовом", если не будет нужен "Зениту"

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник футбольного клуба "Зенит" Иван Новосельцев может перейти на правах аренды в "Ростов", если новый главный тренер сине- бело-голубых Роберто Манчини решит, что игрок не нужен команде. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт- петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

Итальянец был назначен главным тренером "Зенита" на прошлой неделе.

"Новосельцев едет с командой на первый сбор и будет себя там показывать, как и многие другие футболисты. Если новый главный тренер посчитает, что Иван нужен команде, то он останется. Если нет, тогда возможен вариант с "Ростовом", куда футболист хотел перейти в аренду", - сказал Сарсания.

Новосельцев с 2015 года выступал за "Ростов", с которым в позапрошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата России. В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел за "Зенит" восемь игр.