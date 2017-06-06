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Безвизовый въезд болельщиков Кубка конфедераций в Россию начнется 7 июня

Спорт
6 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Как рассказал ТАСС заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков, для этого фанатам понадобится паспорт болельщика

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Кубок Конфедераций

Кубок Конфедераций

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Безвизовый въезд иностранных болельщиков на территорию России, где с 17 июня по 2 июля пройдут игры Кубка конфедераций по футболу, начнется в среду 7 июня. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.

"Согласно действующему законодательству со среды 7 июня иностранные болельщики смогут въехать на территорию России без оформления визы, но при наличии паспорта болельщика. Документ они могут получить по почте абсолютно бесплатно, - рассказал Романков. - Выезд из страны по документу будет осуществляться вплоть до конца Кубка конфедераций плюс десять дней после финала турнира".

На сегодняшний день на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций поступило уже около 200 тысяч заявок, две трети от этого числа документ уже получили.

Создание паспорта болельщика направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале начиная с ноября. Получить Fan ID можно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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