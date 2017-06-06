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Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик

Спорт
6 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

На прошедших выходных восьмилетняя Мили Эрнандес должна была сыграть в финале одного из детских турниров среди девочек

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Организаторы детского турнира в Спрингфилде (США, штат Иллинойс) дисквалифицировали футбольную команду города Омахи (штат Небраска), настаивая на том, что восьмилетняя девочка из ее состава на самом деле является мальчиком. Об этом сообщает американский телеканал WOWT.

На прошедших выходных восьмилетняя Мили Эрнандес должна была сыграть в финале одного из детских турниров среди девочек. Эрнандес, несмотря на свой возраст, уже играет в команде 11-летних девочек. Организаторы турнира дисквалифицировали ее команду, настаивая на том, что Эрнандес на самом деле мальчик.

"Когда мои волосы начинают расти, я их обрезаю, потому что мне не нравится ходить с длинными волосами. Если я выгляжу, как мальчик, не значит, что я и есть мальчик. У них не было причин снимать с турнира всю команду", - сказала Эрнандес.

Семья девочки уверяет, что они показали организаторам страховую карточку, чтобы убедить их изменить решение, но им было сказано, что председатель оргкомитета турнира принял решение и оно не будет изменено. Отец Мили заявил, что его дочь была в шоке и расплакалась после произошедшего.

Организаторы турнира отказались комментировать ситуацию журналистам телеканала. Они заявили, что семья Эрнандес может оспорить дисквалификацию, подав апелляцию в Футбольную ассоциацию штата Невада.

Двукратные олимпийские чемпионки по футболу в составе сборной США Эбби Вамбах и Миа Хэмм поддержали девочку в сложившейся ситуации. Хэмм на своей странице в социальной сети Twitter пригласила Эрнандес в один из своих футбольных лагерей. Вамбах выразила желание встретиться с девочкой, заявив, что все свои трофеи футболистка выиграла с короткой стрижкой.

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