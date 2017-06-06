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Олимпийский чемпион Тищенко выступит на чемпионате Европы по боксу в Харькове

Спорт
6 июня, 16:10 дата обновления: 6 июня, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Турнир пройдет с 14 по 26 июня

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко и бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев выступят на чемпионате Европы по боксу в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"В состав команды вошли Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Тамир Галанов (до 52 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг)", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 14 по 26 июня.

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