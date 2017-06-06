Олимпийский чемпион Тищенко выступит на чемпионате Европы по боксу в Харькове

Лавров: если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит аналогичными мерамиПолитика 6 июня, 17:19
Башкирия пошла против "Системы" вслед за "Роснефтью"Экономика и бизнес 6 июня, 17:06
Законопроект о новых правилах избрания главы РАН внесен в ДумуНаука 6 июня, 16:34
Футболист "Барселоны" Туран исключен из сборной Турции после нападения на журналистаСпорт 6 июня, 16:28
Опрос: почти половина американцев выступает против выхода США из соглашения по климатуМеждународная панорама 6 июня, 16:21
"Спартак" объявил о продлении контракта с главным тренером КарреройСпорт 6 июня, 16:21
Лавров: Запад не может призвать находящихся у власти в Киеве радикалов к порядкуПолитика 6 июня, 16:16
Футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат"Спорт 6 июня, 16:16
Чудновец не пойдет на выборы главы Свердловской области от Народной партии РоссииПолитика 6 июня, 16:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко и бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев выступят на чемпионате Европы по боксу в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
"В состав команды вошли Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Тамир Галанов (до 52 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг)", - сообщили в пресс-службе.
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 14 по 26 июня.