Футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат"

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Руководящий совет грозненского "Терека" принял решение о переименовании футбольного клуба в "Ахмат". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

"Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России", - сказал Айдамиров.

На вопрос, почему было принято такое решение, Айдамиров ответил: "Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не "Терек" Грозный, а "Ахмат" Грозный".

"Будем стараться оправдывать это название", - отметил гендиректор клуба.

"Терек" занял в чемпионате России сезона-2016/17 пятое место. Клуб был основан в 1958 году.