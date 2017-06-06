Перед сборной России по боксу поставлена задача завоевать два золота на ЧЕ в Харькове

Башкирия пошла против "Системы" вслед за "Роснефтью"Экономика и бизнес 6 июня, 17:06
Законопроект о новых правилах избрания главы РАН внесен в ДумуНаука 6 июня, 16:34
Футболист "Барселоны" Туран исключен из сборной Турции после нападения на журналистаСпорт 6 июня, 16:28
Опрос: почти половина американцев выступает против выхода США из соглашения по климатуМеждународная панорама 6 июня, 16:21
"Спартак" объявил о продлении контракта с главным тренером КарреройСпорт 6 июня, 16:21
Лавров: Запад не может призвать находящихся у власти в Киеве радикалов к порядкуПолитика 6 июня, 16:16
Футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат"Спорт 6 июня, 16:16
Чудновец не пойдет на выборы главы Свердловской области от Народной партии РоссииПолитика 6 июня, 16:12
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3CАрмия и ОПК 6 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России поставлена задача завоевать две золотые медали на чемпионате Европы по боксу в Харькове. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Олег Меньшиков.
"По медалям хотелось бы "два-один-один" (два золота, серебро и бронза. - Прим. ТАСС). Команда у нас хорошая, все мальчишки в хорошем состоянии", - сказал Меньшиков.
Ранее стало известно, что на европейском первенстве выступят олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и бронзовый призер Игр-2016 Виталий Дунайцев (64).
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 14 по 26 июня.