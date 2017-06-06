Перед сборной России по боксу поставлена задача завоевать два золота на ЧЕ в Харькове

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России поставлена задача завоевать две золотые медали на чемпионате Европы по боксу в Харькове. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Олег Меньшиков.

"По медалям хотелось бы "два-один-один" (два золота, серебро и бронза. - Прим. ТАСС). Команда у нас хорошая, все мальчишки в хорошем состоянии", - сказал Меньшиков.

Ранее стало известно, что на европейском первенстве выступят олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и бронзовый призер Игр-2016 Виталий Дунайцев (64).

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 14 по 26 июня.