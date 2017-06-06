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Две тысячи человек подали заявки для участия в забеге по ВПП аэропорта в Ростове-на-Дону

Спорт
6 июня, 16:23 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, июня. /ТАСС

Для забега по взлетно-посадочной полосе участникам на выбор предлагаются три трассы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Почти две тысячи человек зарегистрировались для участия в массовом забеге на взлетно-посадочной полосе (ВПП) строящегося к чемпионату мира 2018 года аэропорта "Платов". Об этом сообщили в пресс-службе департамента стратегических коммуникаций ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

"В общей сложности заявки подали почти две тысячи участников. Самой популярной стала дистанция 3,6 км, заявки на участие в ней подали 967 человек", - отметили в департаменте.

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Для забега участникам на выбор предлагаются три трассы: средняя беговая двухкилометровая дистанция, полумарафонская дистанция 21 км и уникальная дистанция - 3,6 км, равная длине ВПП. Массовый старт назначен на 10 июня.

По данным пресс-службы администрации Ростовской области, о своем участии в забеге заявили жители около 90 городов из 20 регионов РФ. Массовый забег приурочен ко Дню России и чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого будет принимать Ростов-на-Дону.

Новый международный аэропорт "Платов" строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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