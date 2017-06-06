Сборная России по футболу проводит тренировку в Москве в полном составе

МОСКВА , 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к Кубку конфедераций, проводит тренировку в полном составе.

Занятие проходит на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В тренировке принимают участие все 26 игроков, входящих в расширенный состав команды на предстоящий турнир.

В понедельник в Будапеште сборная России провела товарищеский матч со сборной Венгрии, в котором одержала победу со счетом 3:0. В этой встрече повреждение получил полузащитник Роман Зобнин. Позднее стало известно, что игрок не сможет принять участия в Кубке конфедераций.

Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).