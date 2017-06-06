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Около 150 тысяч туристов посетят Татарстан во время Кубка конфедераций

Спорт
6 июня, 16:46 дата обновления: 6 июня, 17:14 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, июня. /ТАСС

Во время проведения турнира туристам предложат специальные экскурсии на русском и английском языках, в том числе и экстремальные

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КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 150 тысяч туристов приедут в Татарстан на матчи Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

"Мы предварительно ожидаем порядка 150 тысяч туристов, которые приедут в течение двух недель проведения турнира. Возможно, эта цифра будет больше. Но я думаю, это в коридоре от 150 до 200 тысяч человек. Это примерно на 35-40% больше, чем в обычный туристический сезон", - пояснил он.

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Во время проведения Кубка конфедераций туристам предложат специальные экскурсии на русском и английском языках, в том числе и экстремальные. Гости республики смогут посетить скачки, совершить заезд на автодроме и окунуться в озера Татарстана, прыгнуть с парашютом. Специально для гостей Кубка конфедераций каждую субботу в национальном комплексе "Туган авылым" будет проходить театрализованное фольклорное шоу KAZAN. Также с 16 июня начнется фестиваль "Рыбная неделя", каждую среду будет проходить фестиваль "Цветочная Казань".

С 19 июня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета стартует Международный музыкальный фестиваль Kazan classic fest. В Великом Болгаре болельщики смогут принять участие в средневековых богатырских эстафета, а в Свияжске - научиться татарским ремеслам.

Кроме того, с 1 июня в пяти точках Казани заработали информационные центры, которые за это время посетили более 1000 туристов. Информационные точки выполнены в виде геокупольного шатра в форме футбольного мяча. В каждом шатре работают по три волонтера с 10:30 до 18:30, которые владеют английским языком. Пункты будут работать все лето, с 16 по 30 июня в рамках Кубка конфедераций волонтеры будут работать с 9:00 до 21:00 в специальной форме.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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