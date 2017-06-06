Лавров показал телефон с логотипом "Спартака" в ответ на вопрос о любимом клубе

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос на встрече со студентами в Калининграде о любимом футбольном клубе показал им мобильный телефон с логотипом "Спартака" на задней панели.
Во время встречи со студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде один из них задал вопрос о том, собирается ли глава МИД РФ посетить матчи предстоящего Кубка конфедераций и за какую футбольную команду он болеет.
"Вы серьезно спрашиваете, за кого я буду болеть на Кубке конфедераций?", - удивился российский министр.
Студент уточнил, что спрашивал о том, за какой российский футбольный клуб болеет Лавров. Вопрос вызвал взрыв смеха в аудитории: глава МИД РФ неоднократно заявлял, что много лет болеет за "Спартак". Впрочем, от ответа он уходить не стал. "Если вы отсюда увидите...", - сказал министр и продемонстрировал аудитории мобильный телефон с логотипом "Спартака".
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В нем примут участие восемь национальных команд, в том числе российская сборная.