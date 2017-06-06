Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров показал телефон с логотипом "Спартака" в ответ на вопрос о любимом клубе

Спорт
6 июня, 16:59 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 6, июня. /ТАСС

Вопрос о любимой футбольной команде главе МИД РФ задал студент Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос на встрече со студентами в Калининграде о любимом футбольном клубе показал им мобильный телефон с логотипом "Спартака" на задней панели.

Во время встречи со студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде один из них задал вопрос о том, собирается ли глава МИД РФ посетить матчи предстоящего Кубка конфедераций и за какую футбольную команду он болеет.

"Вы серьезно спрашиваете, за кого я буду болеть на Кубке конфедераций?", - удивился российский министр.

Студент уточнил, что спрашивал о том, за какой российский футбольный клуб болеет Лавров. Вопрос вызвал взрыв смеха в аудитории: глава МИД РФ неоднократно заявлял, что много лет болеет за "Спартак". Впрочем, от ответа он уходить не стал. "Если вы отсюда увидите...", - сказал министр и продемонстрировал аудитории мобильный телефон с логотипом "Спартака".

Кубок конфедераций

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В нем примут участие восемь национальных команд, в том числе российская сборная.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
2
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
3
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
4
Около 100 домов исключены из реновации по желанию жильцов, свыше 4 тыс. остались
5
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
6
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
7
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
Темы дня
Загрузка...
Реклама