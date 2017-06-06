Более 1500 человек прошли онлайн-обучение по программе РУСАДА

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 1500 человек прошли онлайн-обучение в рамках образовательной стратегии 2017-2020 годов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по предотвращению использования допинга. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Сотрудники агентства организовывают антидопинговые семинары в национальных федерациях, спортивных и общеобразовательных школах и вузах, делая акцент на образовании не только спортсменов, но и тренеров и спортивных врачей, используя вебинары и семинары по Skype. Как отмечает РУСАДА, важным аспектом любого семинара является идея спортивных ценностей и правильно выстроенных тренировок.

Кроме того, на крупных спортивных мероприятиях сотрудниками агентства проводится интерактивная антидопинговая викторина Out-reach, в которой могут принять участие как спортсмены и персонал спортсменов, так и болельщики, родители, волонтеры и все желающие. Ближайшая викторина Playtrue проходит с 6 по 9 июня в рамках Кубка Москвы по плаванию.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и ВАДА согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.