СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервом

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович продолжит работать на посту старшего тренера по резерву. Соответствующую информацию ТАСС подтвердил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Касперович занимал пост главного тренера сборной с 2015 года и покинул его 31 мая, по истечении срока действия контракта с СБР. Предполагается, что должность главного тренера будет упразднена.

"Касперович будет старшим тренером резерва, речь идет о команде "Б" и команде юниоров", - сказал Кравцов.

О назначении Касперовича на пост старшего тренера по резерву ТАСС сообщил в середине мая.

В начале апреля правление СБР утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России на предстоящий сезон. Должность старшего тренера женской команды занял Сергей Коновалов.

На чемпионате мира нынешнего года в австрийском Хохфильцене российские биатлонисты завоевали одно золото в эстафете у мужчин и одну бронзу в смешанной эстафете, в позапрошлом сезоне на главном старте сезона национальная команда впервые в истории не завоевала ни одной медали. В следующем сезоне южнокорейский Пхенчхан примет зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля.