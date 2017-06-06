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Мутко: вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в среду

Спорт
6 июня, 17:48 дата обновления: 6 июня, 17:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Президент РФС заявил, что общался по этому поводу с главой ФИФА Джанни Инфантино

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций по футболу будет решен во вторник или в среду. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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"Сегодня я общался с президентом ФИФА (Джанни Инфантино - Прим. ТАСС). Вопрос с трансляциями будет решен сегодня, максимум завтра", - сказал Мутко.

На прошлой неделе генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала ТАСС, что договоренность с Международной федерацией футбола (ФИФА) уже достигнута, и матчи Кубка конфедераций в России будут показывать "Матч ТВ" и "Первый канал". По данным источника ТАСС, российские телеканалы заплатят за показ турнира $3,5 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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