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Петербургский ВК "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате России

Спорт
6 июня, 19:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Созданный в Санкт-Петербурге клуб подал заявку на участие в турнире следующего сезона, решение должно быть принято 8 июня

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© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Созданный санкт-петербургский волейбольный клуб "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил агент Дмитрий Резванов.

"Они подали заявку на участие. Решение должно быть 8 июня. Сейчас ведутся переговоры по игрокам Ореолу Камехо и Маркусу Нильссону", - сказал Резванов.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что в Санкт-Петербурге создан волейбольный клуб "Зенит", не входящий в структуру футбольного клуба.

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"Газпром" создаст в Санкт-Петербурге волейбольный клуб "Зенит"

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