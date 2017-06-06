Петербургский ВК "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате России

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Созданный санкт-петербургский волейбольный клуб "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил агент Дмитрий Резванов.

"Они подали заявку на участие. Решение должно быть 8 июня. Сейчас ведутся переговоры по игрокам Ореолу Камехо и Маркусу Нильссону", - сказал Резванов.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что в Санкт-Петербурге создан волейбольный клуб "Зенит", не входящий в структуру футбольного клуба.