Петербургский ВК "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате России

Проректор МГУ Хохлов и бывший депутат Черешнев могут стать кандидатами в президенты РАННаука 6 июня, 20:11
"Росгосстрах" получит от акционера 30 млрд руб. из-за убытков в ОСАГОЭкономика и бизнес 6 июня, 20:11
ВВС США видят в космосе потенциальную арену боевых действийМеждународная панорама 6 июня, 20:02
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает винуПроисшествия 6 июня, 19:34
Футболист Туран завершил выступления за сборную Турции после нападения на журналистаСпорт 6 июня, 19:16
При поддержке ТАСС пройдет Международный фестиваль искусств "Вера"Новости агентства 6 июня, 19:15
Сергей Шнуров уверен, что произведения с его выставки попадут в ЭрмитажКультура 6 июня, 19:06
Стреляющая АмерикаПроисшествия 6 июня, 19:05
ТАСС выступит инфопартнером финала конкурса "Предприниматель года – 2017" в Монте-КарлоНовости агентства 6 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Созданный санкт-петербургский волейбольный клуб "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил агент Дмитрий Резванов.
"Они подали заявку на участие. Решение должно быть 8 июня. Сейчас ведутся переговоры по игрокам Ореолу Камехо и Маркусу Нильссону", - сказал Резванов.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что в Санкт-Петербурге создан волейбольный клуб "Зенит", не входящий в структуру футбольного клуба.