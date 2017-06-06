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Климкин будет главным тренером петербургского ВК "Зенит"

Спорт
6 июня, 19:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что в Санкт-Петербурге будет создан волейбольный клуб "Зенит"

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский специалист Александр Климкин будет главным тренером петербургского волейбольного клуба "Зенит". Об этом ТАСС сообщил агент Дмитрий Резванов.

"Главным тренером будет Климкин. Контракты с клубом подписали игроки Александр Волков, Андрей Ащев, Сергей Червяков, Денис Шипотько, Евгений Сивожелез, Александр Болдырев, Артем Зеленков, Павел Панков, Максим Шульгин и Филипп Воронков", - сказал Резванов.

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Петербургский ВК "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате России

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что в Санкт-Петербурге будет создан волейбольный клуб "Зенит". Также известно, что клуб уже подал заявку на выступление в чемпионате России в сезоне-2017/18.

Климкин с 2015 года возглавлял клуб "Нижний Новгород", организованный после расформирования "Губернии".

В качестве игрока он трижды побеждал в чемпионате России.

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