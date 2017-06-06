Футболист Туран завершил выступления за сборную Турции после нападения на журналиста

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полузащитник испанской "Барселоны" Арда Туран, который ранее был исключен из состава сборной Турции после нападения на спортивного журналиста Билала Меше, объявил о завершении выступлений за национальную команду. Его слова приводит журнал France Football.
"Я думаю, что время пришло. Я завершаю свою карьеру в национальной команде", - сказал Туран на пресс-конференции.
В понедельник вечером в самолете во время перелета сборной Турции из Скопье после гостевого товарищеского матча против команды Македонии (0:0) Туран подошел к журналисту и начал его оскорблять, после чего схватил его за горло и попытался ударить. В конфликт вмешались партнеры Турана по сборной и увели футболиста от журналиста. По прилету Туран встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом и президентом Федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом, после совещания было принято решение об отчислении игрока из тренировочного лагеря сборной.
Позже Туран опубликовал на своей официальной странице в Instagram пост, в котором объяснил свое недовольство, оно было вызвано материалами Меше относительно игры футболиста, его зарплаты и суммы премиальных за выступление на чемпионате Европы.