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Футболист Туран завершил выступления за сборную Турции после нападения на журналиста

Спорт
6 июня, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В понедельник в самолете во время перелета из Скопье Туран подошел к журналисту и начал его оскорблять, после чего схватил за горло и попытался ударить

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Арда Туран

Арда Туран

© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полузащитник испанской "Барселоны" Арда Туран, который ранее был исключен из состава сборной Турции после нападения на спортивного журналиста Билала Меше, объявил о завершении выступлений за национальную команду. Его слова приводит журнал France Football.

"Я думаю, что время пришло. Я завершаю свою карьеру в национальной команде", - сказал Туран на пресс-конференции.

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Арда Туран

Футболист "Барселоны" Туран исключен из сборной Турции после нападения на журналиста

В понедельник вечером в самолете во время перелета сборной Турции из Скопье после гостевого товарищеского матча против команды Македонии (0:0) Туран подошел к журналисту и начал его оскорблять, после чего схватил его за горло и попытался ударить. В конфликт вмешались партнеры Турана по сборной и увели футболиста от журналиста. По прилету Туран встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом и президентом Федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом, после совещания было принято решение об отчислении игрока из тренировочного лагеря сборной.

Позже Туран опубликовал на своей официальной странице в Instagram пост, в котором объяснил свое недовольство, оно было вызвано материалами Меше относительно игры футболиста, его зарплаты и суммы премиальных за выступление на чемпионате Европы.

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