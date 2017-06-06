СМИ: "Спартак" заинтересован в футболисте "Брюгге" Искьердо

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" начал переговоры о трансфере нападающего бельгийского "Брюгге" Хосе Искьердо. Об этом сообщает France Football.

По данным издания, помимо российского клуба интерес к 24-летнему колумбийцу проявляют итальянский "Милан", французский "Марсель" и другие команды.

От продажи нападающего, контракт которого рассчитан до июня 2019 года, клуб хочет выручить €15 млн.

В прошедшем сезоне Искьердо провел 34 матча, в которых забил 16 мячей.

Искьердо является обладателем Кубка (2015) и чемпионом Бельгии (2016) в составе "Брюгге". В 2016 году был признан футболистом года в Бельгии.