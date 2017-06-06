СМИ: "Спартак" заинтересован в футболисте "Брюгге" Искьердо

Проректор МГУ Хохлов и бывший депутат Черешнев могут стать кандидатами в президенты РАННаука 6 июня, 20:11
"Росгосстрах" получит от акционера 30 млрд руб. из-за убытков в ОСАГОЭкономика и бизнес 6 июня, 20:11
ВВС США видят в космосе потенциальную арену боевых действийМеждународная панорама 6 июня, 20:02
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает винуПроисшествия 6 июня, 19:34
Футболист Туран завершил выступления за сборную Турции после нападения на журналистаСпорт 6 июня, 19:16
При поддержке ТАСС пройдет Международный фестиваль искусств "Вера"Новости агентства 6 июня, 19:15
Сергей Шнуров уверен, что произведения с его выставки попадут в ЭрмитажКультура 6 июня, 19:06
Стреляющая АмерикаПроисшествия 6 июня, 19:05
ТАСС выступит инфопартнером финала конкурса "Предприниматель года – 2017" в Монте-КарлоНовости агентства 6 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" начал переговоры о трансфере нападающего бельгийского "Брюгге" Хосе Искьердо. Об этом сообщает France Football.
По данным издания, помимо российского клуба интерес к 24-летнему колумбийцу проявляют итальянский "Милан", французский "Марсель" и другие команды.
От продажи нападающего, контракт которого рассчитан до июня 2019 года, клуб хочет выручить €15 млн.
В прошедшем сезоне Искьердо провел 34 матча, в которых забил 16 мячей.
Искьердо является обладателем Кубка (2015) и чемпионом Бельгии (2016) в составе "Брюгге". В 2016 году был признан футболистом года в Бельгии.