"Локомотив" согласовал с Алексеем Миранчуком новый четырехлетний контракт

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Локомотив" согласовал с полузащитником команды Алексеем Миранчуком условия нового четырехлетнего контракта, договор будет подписан в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил президент московского футбольного клуба Илья Геркус.
Действующий контракт 21-летнего Миранчука с "Локомотивом" рассчитан до 30 ноября.
"Мы согласовали с Миранчуком контракт сроком на четыре года, он будет подписан в ближайшее время. Я хотел бы особо отметить позицию представителей игрока, которые, на мой взгляд, очень мудро поставили в качестве главного приоритета развитие Алексея, его профессиональный рост, а также приняли во внимание его преданность клубу, а все остальное отодвинули на второй план. Это здорово и заслуживает максимального одобрения. Мы очень довольны", - сказал Геркус.
На вопрос, будут ли в новом контракте Миранчука улучшены финансовые условия по сравнению с ныне действующим договором, Геркус ответил: "Да, конечно".
Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. Он провел за команду в различных турнирах 113 матчей, забив 14 мячей. В активе полузащитника восемь матчей и два гола за сборную России.