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Сборная Мальты по футболу одержала первую победу за два года, обыграв украинцев

Спорт
6 июня, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Единственный мяч на 14-й минуте забил Зак Мускат

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная Мальты по футболу одержала победу над командой Украины со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча проходила в австрийском Граце.

Единственный мяч на 14-й минуте забил Зак Мускат. В перерыве главный тренер украинской команды Андрей Шевченко произвел 10 замен.

Мальтийцы одержали победу впервые с 8 июня 2015 года, тогда сборная Мальты также в товарищеском матче переиграла команду Литвы со счетом 2:0.

Следующий матч сборная Украины проведет 11 июня на выезде в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года против команды Финляндии. Мальтийцы днем ранее в гостях встретятся со словенцами.

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