Сборная Мальты по футболу одержала первую победу за два года, обыграв украинцев

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная Мальты по футболу одержала победу над командой Украины со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча проходила в австрийском Граце.
Единственный мяч на 14-й минуте забил Зак Мускат. В перерыве главный тренер украинской команды Андрей Шевченко произвел 10 замен.
Мальтийцы одержали победу впервые с 8 июня 2015 года, тогда сборная Мальты также в товарищеском матче переиграла команду Литвы со счетом 2:0.
Следующий матч сборная Украины проведет 11 июня на выезде в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года против команды Финляндии. Мальтийцы днем ранее в гостях встретятся со словенцами.