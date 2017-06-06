Сборная Мальты по футболу одержала первую победу за два года, обыграв украинцев

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная Мальты по футболу одержала победу над командой Украины со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча проходила в австрийском Граце.

Единственный мяч на 14-й минуте забил Зак Мускат. В перерыве главный тренер украинской команды Андрей Шевченко произвел 10 замен.

Мальтийцы одержали победу впервые с 8 июня 2015 года, тогда сборная Мальты также в товарищеском матче переиграла команду Литвы со счетом 2:0.

Следующий матч сборная Украины проведет 11 июня на выезде в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года против команды Финляндии. Мальтийцы днем ранее в гостях встретятся со словенцами.