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Российский борец Висаитов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Спорт
6 июня, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Положительный результат дал допинг-тест спортсмена, взятый в апреле во время молодежного чемпионата Европы

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года российского борца греко- римского стиля Аслана Висаитова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Insidethegames.biz.

Спортсмен сдал положительный допинг-тест в апреле во время молодежного чемпионата Европы (для спортсменов не старше 23 лет). В пробе россиянина были обнаружены гормоны и метаболические модуляторы, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA). На этом турнире Висаитов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 кг, которой был лишен.

Срок дисквалификации россиянина истечет 23 апреля 2021 года.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (ФИЛА) была переименована в Объединенный мир борьбы.

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