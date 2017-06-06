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Карякин и Крамник сыграли вничью на шахматном супертурнире в Ставангере

Спорт
6 июня, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Единственную победу в первом туре одержал американец Хикару Накамура, который обыграл голландца Аниша Гири

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/PETER FOLEY

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамником на шахматном супертурнире в норвежском Ставангере.

Также завершились вничью партии француза Максима Вашье-Лаграва с индийцем Вишванатаном Анандом, норвежца Магнуса Карлсена - с американцем Уэсли Со, представителя Армении Левона Ароняна - с американцем Фабиано Каруаной.

Американец Хикару Накамура победил голландца Аниша Гири и возглавил турнирную таблицу.

Все участники входили в десятку сильнейших мирового рейтинга, когда в феврале организаторы объявили состав турнира, однако к его старту Карякин и Гири опустились в рейтинге ниже 10-го места.

Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.

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