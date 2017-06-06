Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборные Дании и Германии по футболу сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча проходила в датском Брённбю.

В составе хозяев мяч на 18-й минуте забил Кристиан Эриксен. У гостей отличился Джошуа Киммих (88).

Следующий матч сборная Германии проведет 10 июня на своем поле в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года против команды Сан-Марино. Датчане в тот же день на выезде встретятся с командой Казахстана.