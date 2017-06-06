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Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче

Спорт
6 июня, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборные Дании и Германии по футболу сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча проходила в датском Брённбю.

В составе хозяев мяч на 18-й минуте забил Кристиан Эриксен. У гостей отличился Джошуа Киммих (88).

Следующий матч сборная Германии проведет 10 июня на своем поле в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года против команды Сан-Марино. Датчане в тот же день на выезде встретятся с командой Казахстана.

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