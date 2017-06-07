Летняя Спартакиада учащихся России стартует в Краснодаре

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Финальный этап летней Спартакиады учащихся России откроется в среду соревнованиями по художественной гимнастике в Краснодаре. Летняя Спартакиада учащихся России состоится в восьмой раз.
На протяжении двух месяцев соревнования по летним видам спорта будут проходить в 11 регионах России: Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская область, Новгородская область, Белгородская область, Тюменская область, Тульская область, Республика Татарстан, Республика Мордовия и Республика Адыгея. Торжественная церемония открытия Спартакиады состоится в Ростове-на-Дону 14 июня. С 7 по 9 июня в краснодарском Ледовом дворце среди 212 участниц из 25 регионов страны определят сильнейших в индивидуальных и групповых упражнениях по художественной гимнастике.
На финальном этапе соревнований будут разыграны 782 комплекта наград в 44 видах спорта. Ожидается, что в летней Спартакиаде учащихся примут участие 8600 спортсменов из 85 регионов Российской Федерации. Финальный этап восьмой летней Спартакиады учащихся России завершится 15 августа.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам.Актуальность национальных комплексных соревнований в деле объединения страны подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Победителем общекомандного зачета седьмой летней Спартакиады учащихся России в 2015 году стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье - сборная Краснодарского края.
В разное время призерами летней Спартакиады учащихся становились двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, бронзовый призер Олимпийских игр в парусном спорте Стефания Елфутина, чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева.
Краснодарский край
г. Краснодар
- художественная гимнастика (7-9 июня)
- спортивная гимнастика (21-26 июня)
- вольная борьба (8-9 июля)
- пулевая стрельба (18-22 июля)
- баскетбол среди юношей (18-24 июля)
- прыжки на батуте (27-28 июля)
- тхэквондо (28-29 июля)
- гребля на байдарках и каноэ (3-6 августа)
- гандбол среди юношей (5-11 августа).
г. Славянск-на-Кубани
- бокс (25-31 июля)
- настольный теннис (5-6 августа)
г. Армавир
- самбо (27-28 июля).
- дзюдо (4-5 августа)
г. Туапсе
- водное поло среди юношей (28 июля – 4 августа) и девушек (7-12 августа).
г. Анапа
- триатлон (2-3 августа),
пос. Псебай
– велоспорт-маунтинбайк (26-28 июля)
пос. Витязево
– волейбол среди девушек (2-8 июля) и среди юношей (19-25 июля)
- пляжный волейбол (4-6 июля).
Ростовская область
Ростов-на-Дону
- синхронное плавание (13-15 июня)
- гандбол среди девушек (19-25 июня)
- греко-римской борьба (8 июля)
- баскетбол среди девушек (9-15 июля)
- теннис (10-15 июля)
- стендовая стрельба (31 июля – 4 августа)
- велоспорт-шоссе (1-3 августа)
- плавание (2-4 августа)
- современное пятиборье (8-9 августа)
- фехтование (11-14 августа)
- каратэ (29 июля)
г. Батайск
- футбол среди девушек (26 июля – 1 августа)
г. Волгодонск
- хоккей на траве среди девушек (27 июля – 3 августа) и юношей (6-13 августа)
г. Цимлянск
- софтбол (25-29 июля)
г. Азов
- футбол среди юношей (30 июля – 5 августа)
г. Таганрог
- шахматы (22-27 июля)
- стрельба из лука (25-27 июля)
- парусный спорт (20-25 июня)
ст. Старочеркасская
- гольф (31 июля – 3 августа).
г. Казань (Республика Татарстан)
- бадминтон (21-26 июня)
- прыжки в воду (11-13 июля)
- академическая гребля (10-13 августа).
г. Белгород
- тяжёлая атлетика (18-21 июля)
- регби среди девушек (26-27 июля) и юношей (27 июля – 3 августа).
г. Окуловка (Новгородская область)
- гребной слалом (29-31 июля)
г. Москва
- конный спорт (1-5 августа)
г. Химки (Московская область)
- бейсбол (1-6 августа)
г. Майкоп (Республика Адыгея)
- лёгкая атлетика (3-5 августа)
г. Тула
- велоспорт на треке (8-10 августа)
г. Тюмень
- скалолазание (12-14 августа)
г. Саранск (Республика Мордовия)
- велоспорт-BMX (13-14 августа).