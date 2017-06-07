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Летняя Спартакиада учащихся России стартует в Краснодаре

Спорт
7 июня, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

На протяжении двух месяцев соревнования по летним видам спорта будут проходить в 11 регионах России

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© Кирилл Кипятков/Пресс-служба Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Финальный этап летней Спартакиады учащихся России откроется в среду соревнованиями по художественной гимнастике в Краснодаре. Летняя Спартакиада учащихся России состоится в восьмой раз.

На протяжении двух месяцев соревнования по летним видам спорта будут проходить в 11 регионах России: Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская область, Новгородская область, Белгородская область, Тюменская область, Тульская область, Республика Татарстан, Республика Мордовия и Республика Адыгея. Торжественная церемония открытия Спартакиады состоится в Ростове-на-Дону 14 июня. С 7 по 9 июня в краснодарском Ледовом дворце среди 212 участниц из 25 регионов страны определят сильнейших в индивидуальных и групповых упражнениях по художественной гимнастике.

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На финальном этапе соревнований будут разыграны 782 комплекта наград в 44 видах спорта. Ожидается, что в летней Спартакиаде учащихся примут участие 8600 спортсменов из 85 регионов Российской Федерации. Финальный этап восьмой летней Спартакиады учащихся России завершится 15 августа.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам.Актуальность национальных комплексных соревнований в деле объединения страны подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Победителем общекомандного зачета седьмой летней Спартакиады учащихся России в 2015 году стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье - сборная Краснодарского края.

В разное время призерами летней Спартакиады учащихся становились двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, бронзовый призер Олимпийских игр в парусном спорте Стефания Елфутина, чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева.

Программа финальных соревнований VIII летней Спартакиады учащихся России:

Краснодарский край

г. Краснодар

- художественная гимнастика (7-9 июня)

- спортивная гимнастика (21-26 июня)

- вольная борьба (8-9 июля)

- пулевая стрельба (18-22 июля)

 - баскетбол среди юношей (18-24 июля)

- прыжки на батуте (27-28 июля)

- тхэквондо (28-29 июля)

- гребля на байдарках и каноэ (3-6 августа)

- гандбол среди юношей (5-11 августа).

г. Славянск-на-Кубани

- бокс (25-31 июля)

- настольный теннис (5-6 августа)

г. Армавир

- самбо (27-28 июля).

- дзюдо (4-5 августа)

г. Туапсе

- водное поло среди юношей (28 июля – 4 августа) и девушек (7-12 августа).

г. Анапа

-  триатлон (2-3 августа),

пос. Псебай

– велоспорт-маунтинбайк (26-28 июля)

пос. Витязево

– волейбол среди девушек (2-8 июля) и среди юношей (19-25 июля)

- пляжный волейбол (4-6 июля).

Ростовская область

Ростов-на-Дону

- синхронное плавание (13-15 июня)

- гандбол среди девушек (19-25 июня)

- греко-римской борьба (8 июля)

- баскетбол среди девушек (9-15 июля)

- теннис (10-15 июля)

- стендовая стрельба (31 июля – 4 августа)

-  велоспорт-шоссе (1-3 августа)

- плавание (2-4 августа)

- современное пятиборье (8-9 августа)

- фехтование (11-14 августа)

- каратэ (29 июля)

г. Батайск

- футбол среди девушек (26 июля – 1 августа)

г. Волгодонск

- хоккей на траве среди девушек (27 июля – 3 августа) и юношей (6-13 августа)

г. Цимлянск

- софтбол (25-29 июля)

г. Азов

- футбол среди юношей (30 июля – 5 августа)

г. Таганрог

- шахматы (22-27 июля)

- стрельба из лука (25-27 июля)

- парусный спорт (20-25 июня)

ст. Старочеркасская

- гольф (31 июля – 3 августа).

г. Казань (Республика Татарстан)

- бадминтон (21-26 июня)

- прыжки в воду (11-13 июля)

- академическая гребля (10-13 августа).

г. Белгород

- тяжёлая атлетика (18-21 июля)

-  регби среди девушек (26-27 июля) и юношей (27 июля – 3 августа).

г. Окуловка (Новгородская область)

- гребной слалом (29-31 июля)

г. Москва

- конный спорт (1-5 августа)

г. Химки (Московская область)

- бейсбол (1-6 августа)

г. Майкоп (Республика Адыгея)

- лёгкая атлетика (3-5 августа)

г. Тула

- велоспорт на треке (8-10 августа)

г. Тюмень

- скалолазание (12-14 августа)

г. Саранск (Республика Мордовия)

- велоспорт-BMX (13-14 августа).

 

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