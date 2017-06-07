Летняя Спартакиада учащихся России стартует в Краснодаре

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Финальный этап летней Спартакиады учащихся России откроется в среду соревнованиями по художественной гимнастике в Краснодаре. Летняя Спартакиада учащихся России состоится в восьмой раз.

На протяжении двух месяцев соревнования по летним видам спорта будут проходить в 11 регионах России: Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская область, Новгородская область, Белгородская область, Тюменская область, Тульская область, Республика Татарстан, Республика Мордовия и Республика Адыгея. Торжественная церемония открытия Спартакиады состоится в Ростове-на-Дону 14 июня. С 7 по 9 июня в краснодарском Ледовом дворце среди 212 участниц из 25 регионов страны определят сильнейших в индивидуальных и групповых упражнениях по художественной гимнастике.

На финальном этапе соревнований будут разыграны 782 комплекта наград в 44 видах спорта. Ожидается, что в летней Спартакиаде учащихся примут участие 8600 спортсменов из 85 регионов Российской Федерации. Финальный этап восьмой летней Спартакиады учащихся России завершится 15 августа.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам.Актуальность национальных комплексных соревнований в деле объединения страны подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Победителем общекомандного зачета седьмой летней Спартакиады учащихся России в 2015 году стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье - сборная Краснодарского края.

В разное время призерами летней Спартакиады учащихся становились двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, бронзовый призер Олимпийских игр в парусном спорте Стефания Елфутина, чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева.

Программа финальных соревнований VIII летней Спартакиады учащихся России: Краснодарский край г. Краснодар - художественная гимнастика (7-9 июня) - спортивная гимнастика (21-26 июня) - вольная борьба (8-9 июля) - пулевая стрельба (18-22 июля) - баскетбол среди юношей (18-24 июля) - прыжки на батуте (27-28 июля) - тхэквондо (28-29 июля) - гребля на байдарках и каноэ (3-6 августа) - гандбол среди юношей (5-11 августа). г. Славянск-на-Кубани - бокс (25-31 июля) - настольный теннис (5-6 августа) г. Армавир - самбо (27-28 июля). - дзюдо (4-5 августа) г. Туапсе - водное поло среди юношей (28 июля – 4 августа) и девушек (7-12 августа). г. Анапа - триатлон (2-3 августа), пос. Псебай – велоспорт-маунтинбайк (26-28 июля) пос. Витязево – волейбол среди девушек (2-8 июля) и среди юношей (19-25 июля) - пляжный волейбол (4-6 июля). Ростовская область Ростов-на-Дону - синхронное плавание (13-15 июня) - гандбол среди девушек (19-25 июня) - греко-римской борьба (8 июля) - баскетбол среди девушек (9-15 июля) - теннис (10-15 июля) - стендовая стрельба (31 июля – 4 августа) - велоспорт-шоссе (1-3 августа) - плавание (2-4 августа) - современное пятиборье (8-9 августа) - фехтование (11-14 августа) - каратэ (29 июля) г. Батайск - футбол среди девушек (26 июля – 1 августа) г. Волгодонск - хоккей на траве среди девушек (27 июля – 3 августа) и юношей (6-13 августа) г. Цимлянск - софтбол (25-29 июля) г. Азов - футбол среди юношей (30 июля – 5 августа) г. Таганрог - шахматы (22-27 июля) - стрельба из лука (25-27 июля) - парусный спорт (20-25 июня) ст. Старочеркасская - гольф (31 июля – 3 августа). г. Казань (Республика Татарстан) - бадминтон (21-26 июня) - прыжки в воду (11-13 июля) - академическая гребля (10-13 августа). г. Белгород - тяжёлая атлетика (18-21 июля) - регби среди девушек (26-27 июля) и юношей (27 июля – 3 августа). г. Окуловка (Новгородская область) - гребной слалом (29-31 июля) г. Москва - конный спорт (1-5 августа) г. Химки (Московская область) - бейсбол (1-6 августа) г. Майкоп (Республика Адыгея) - лёгкая атлетика (3-5 августа) г. Тула - велоспорт на треке (8-10 августа) г. Тюмень - скалолазание (12-14 августа) г. Саранск (Республика Мордовия) - велоспорт-BMX (13-14 августа).