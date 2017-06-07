Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром Кличко

Спорт
7 июня, 3:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Бой-реванш Джошуа и Кличко должен состояться до 2 декабря 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Энтони Джошуа и Владимир Кличко (слева направо) на церемонии взвешивания перед боем

Энтони Джошуа и Владимир Кличко (слева направо) на церемонии взвешивания перед боем

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа освобожден от обязательной защиты титула IBF ради боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports News.

IBF сделала специальное исключение для Джошуа ради боя-реванша с 41-летним Владимиром Кличко. Отмечается, что данный поединок должен состояться до 2 декабря 2017 года. Джошуа должен был провести обязательную защиту титула IBF в поединке против болгарина Кубрата Пулева.

Промоутер 27-летнего британца Эдди Хирн сообщил порталу Boxing News, что переговоры о проведении реванша уже ведутся, отметив, что в ближайшее время Кличко должен встретиться со своим менеджером Берндом Бенте, чтобы обсудить возможное участие в реванше и поставить в известность команду Джошуа.

29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии WBA.

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
2
Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов
3
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы
4
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
5
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
6
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
7
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
Темы дня
Загрузка...
Реклама