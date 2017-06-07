СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром Кличко

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа освобожден от обязательной защиты титула IBF ради боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports News.
BREAKING: Anthony Joshua has been granted an exception by the IBF to fight Wladimir Klitschko but the bout must happen before December 2— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 6 июня 2017 г.
IBF сделала специальное исключение для Джошуа ради боя-реванша с 41-летним Владимиром Кличко. Отмечается, что данный поединок должен состояться до 2 декабря 2017 года. Джошуа должен был провести обязательную защиту титула IBF в поединке против болгарина Кубрата Пулева.
Промоутер 27-летнего британца Эдди Хирн сообщил порталу Boxing News, что переговоры о проведении реванша уже ведутся, отметив, что в ближайшее время Кличко должен встретиться со своим менеджером Берндом Бенте, чтобы обсудить возможное участие в реванше и поставить в известность команду Джошуа.
29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии WBA.
Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений.