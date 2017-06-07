ГК "Сумма" вложит до $100 млн в организацию боев ММА Fight Nights

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Группа компаний "Сумма" в ближайшие пять лет вложит до $100 млн в организацию боев смешанного стиля (ММА) Fight Nights. Об этом ТАСС заявил владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов.

Ранее стало известно, что Магомедов приобрел Fight Nights. Турнир организации прошел 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в главном бою вечера между россиянами Сергеем Павловичем и Михаилом Мохнаткиным был разыгран чемпионский пояс Fight Nights в тяжелом весе. Также свой поединок против бразильца Антонио Силвы провел известный боец Виталий Минаков.

"Мы не говорим сейчас о конкуренции с ними (Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и Bellator), мы будем первыми. Примерно это (сумма вложений за пять лет) будет $60-100 млн, я думаю, что это окупится. Турнир прошел на высоком уровне, а что касается боя Павлович - Мохнаткин, то пояс Fight Nights в тяжелом весе - это престиж. Виталий Минаков - наша легенда, но бой за чемпионский пояс превалирует", - сказал Магомедов.

"Бой Павлович - Мохнаткин - это достаточно тяжело для меня. Мы их обоих любим, оба представляют наш клуб Eagles MMA", - добавил собеседник агентства.

Fight Nights - известная российская организация боев ММА. Первый турнир промоушена прошел в июне 2010 года.