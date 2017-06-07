Сборная Фиджи сыграла вничью с командой Новой Каледонии в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сборная Фиджи по футболу сыграла вничью с командой Новой Каледонии со счетом 2:2 в домашнем матче отборочного турнира зоны Океании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В составе команды Фиджи отличились Саула Вака (45-я минута) и Рой Кришна (54). У гостей дублем отметился Моне Вамове (13, 24).

Сборная Фиджи набрала первые очки в отборочном турнире и занимает последнее, третье, место в группе А. Команда Новой Каледонии с двумя очками расположилась на втором месте. За тур до окончания группового этапа обе сборные потеряли шансы на выход в финальную серию из двух игр. Лидирует в группе А сборная Новой Зеландии, на счету которой 10 очков.

В следующем матче сборные Фиджи и Новой Каледонии вновь встретятся друг с другом. Встреча пройдет 11 июня в столице Новой Каледонии Нумеа.

Шесть команд зоны Океании разделены на две группы. Победители групп сыграют между собой в финальной серии из двух игр. Сильнейший в этом противостоянии сыграет в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018 с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.