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Уроки английского языка организовали в Саранске для болельщиков ЧМ-2018

Спорт
7 июня, 9:45 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 7, июня. /ТАСС

Они будут проходить в парке имени Пушкина в течение июня

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ПЕНЗА, 7 июня. /ТАСС/. Уроки английского языка для болельщиков начали проводить в Саранске в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на АНО "Дирекция "Саранск-2018".

Уроки предназначены для юных болельщиков и их семей, которые проводят лето в городе. "Образовательный проект для юных болельщиков чемпионата мира пройдет в июне. Для уроков выбрано самое любимое место горожан - парк имени Пушкина. На первом уроке было более 20 человек, которые изъявили желание заниматься дальше", - заявили в Дирекции.

"Этот проект призван напомнить жителям города, что в 2018 году в Саранск приедет много иностранцев, и им придется общаться с гостями преимущественно на английском языке", - отметила специалист Дирекции Елена Кожурина. На уроках ученикам расскажут о чемпионате мира, выучат с детьми английские слова, связанные с футболом, и различные фразы, необходимые для общения. Учителями языка выступят американские студенты из Южной Каролины, проходящие стажировку в Саранске в данный момент.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

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