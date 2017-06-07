Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боец Молдавский проведет дебютный поединок в Bellator против Айялы

Спорт
7 июня, 10:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Бой состоится 14 июля в США

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский проведет дебютный поединок в Bellator против американца Хавьера Айялы 14 июля в США. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Да, это так", - сказал Молдавский, добавив, что уже начал подготовку в Старом Осколе.

Айяла в ноябре прошлого года за 16 секунд нокаутировал известного российского бойца Сергея Харитонова. На счету 28-летнего американца десять побед и пять поражений.

25-летний Молдавский является членом команды Федора Емельяненко - Fedor team. В его активе пять побед и одно поражение в ММА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
Темы дня
Загрузка...
Реклама