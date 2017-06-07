Российский боец Молдавский проведет дебютный поединок в Bellator против Айялы

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский проведет дебютный поединок в Bellator против американца Хавьера Айялы 14 июля в США. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Да, это так", - сказал Молдавский, добавив, что уже начал подготовку в Старом Осколе.

Айяла в ноябре прошлого года за 16 секунд нокаутировал известного российского бойца Сергея Харитонова. На счету 28-летнего американца десять побед и пять поражений.

25-летний Молдавский является членом команды Федора Емельяненко - Fedor team. В его активе пять побед и одно поражение в ММА.