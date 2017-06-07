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Более тысячи туристов посетили информационные шатры Кубка конфедераций в Казани

Спорт
7 июня, 10:08 UTC+3 ¶ КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, июля. /ТАСС

В шатрах туристам могут предложить карту города и официальный гид, который выпущен специально к началу туристического сезона и к Кубку конфедераций

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КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Более тысячи туристов посетили информационные центры, которые были открыты в Казани в преддверии Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на директора АНО "Ассамблея туристских волонтеров республики Татарстан" Юлия Баширова.

Ранее в пяти точках Казани заработали информационные шатры, выполненные в форме футбольного мяча. В каждом центре работают по три волонтера, которые владеют английским языком. Шатры будут работать все лето по графику с 10:30 до 18:30, а во время Кубка конфедераций - с 9:00 до 21:00.

"Более тысячи человек обратились в пункты за информационной поддержкой, а также с просьбой составить элементарные маршруты по городу, чтобы максимально сократить время и посетить как можно больше достопримечательностей", - заявила Баширова.

В шатрах туристам могут предложить карту города и официальный гид, который выпущен специально к началу туристического сезона и к Кубку конфедераций. Также туристы могут заказать специальные экскурсии, как на русском, так и на английском языках. Во время Кубка конфедераций каждую субботу в национальном комплексе "Туган авылым" будет проходить театрализованное фольклорное шоу KAZAN, каждую среду фестиваль "Цветочная Казань", а также фестиваль "Рыбная неделя".

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион "Санкт- Петербург"), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань-Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На "Казань- Арене" состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.

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