Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кравцов: голландский конькобежец Вервей не будет выступать за сборную России

Спорт
7 июня, 10:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам главы Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, он рассматривается только в качестве спарринг-партнера для российских спортсменов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи голландский конькобежец Кун Вервей будет тренироваться в расположении сборной России, речи о его включении в состав национальной команды не идет. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Ранее голландская газета De Telegraaf сообщила, что Вервей будет тренироваться под руководством главного тренера российской сборной Константина Полтавца.

"Он не приходит в нашу сборную, а просто с ней тренируется. Это конькобежец, который является высоким профессионалом, он станет определенным раздражителем для наших ребят и, конечно, принесет пользу", - сказал Кравцов.

"Шансов пробиться в нашу сборную у него нет. Вервей рассматривается только в качестве спарринг-партнера. Сейчас в нашей сборной по шорт-треку тренируются два южнокорейца, это такая же история", - добавил глава СКР.

Вервей на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в командной гонке, а также серебро в индивидуальном забеге на 1500 м. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером европейского первенства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
Темы дня
Загрузка...
Реклама