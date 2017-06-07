Кравцов: голландский конькобежец Вервей не будет выступать за сборную России

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи голландский конькобежец Кун Вервей будет тренироваться в расположении сборной России, речи о его включении в состав национальной команды не идет. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Ранее голландская газета De Telegraaf сообщила, что Вервей будет тренироваться под руководством главного тренера российской сборной Константина Полтавца.

"Он не приходит в нашу сборную, а просто с ней тренируется. Это конькобежец, который является высоким профессионалом, он станет определенным раздражителем для наших ребят и, конечно, принесет пользу", - сказал Кравцов.

"Шансов пробиться в нашу сборную у него нет. Вервей рассматривается только в качестве спарринг-партнера. Сейчас в нашей сборной по шорт-треку тренируются два южнокорейца, это такая же история", - добавил глава СКР.

Вервей на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в командной гонке, а также серебро в индивидуальном забеге на 1500 м. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером европейского первенства.