Заксобрание Петербурга ограничило продажу алкоголя во время матчей Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга в среду приняло за основу проект регионального закона, который предусматривает запрет на продажу алкогольных напитков в стеклянной таре вблизи стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") во время матчей Кубка конфедераций по футболу. При голосовании документ поддержали 41 депутат из 50.

"Необходимость принятия этой меры связана с указом президента от 9 мая. Данные ограничения носят временный характер, торговля будет ограничена в течение восьми дней", - сказал представитель администрации города перед голосованием. По его словам, под действие закона попадут 128 объектов, в которых разрешена торговля алкогольной продукцией по лицензии.

Согласно проекту, в радиусе 2 км от входа на стадион будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках, при этом не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах. Ожидается, что в окончательном чтении документ будет принят уже сегодня, на внеочередном заседании Заксобрания.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Санкт- Петербурге состоятся четыре игры, в том числе матч открытия и финал. Встречи пройдут на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей. Арена, строившаяся с 2007 года, открылась 22 апреля игрой чемпионата России между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" (2:0).