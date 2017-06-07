Пять тысяч волонтеров будут задействованы на зимней Универсиаде в Красноярске

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Пять тысяч волонтеров примут участие в организации XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.
Отмечается, что четыре тысячи человек будут привлечены из числа жителей Красноярского края, а еще тысяча - из других регионов.
Волонтеры будут работать во время Универсиады по 44 направлениям. Также отмечается, что в некоторых видах деятельности будут участвовать волонтеры от 16 лет. В настоящий момент подано три тысячи заявок. Образовательная программа для волонтеров начнется в августе 2017 года, а отбор завершится осенью 2018 года.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.