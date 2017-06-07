Федор Чудинов и Михаил Алоян могут провести следующие бои в июле в Москве

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские боксеры Федор Чудинов и Михаил Алоян могут провести следующие поединки в конце июля в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
"Планируется, что Федор и Дмитрий Чудиновы, а также Михаил Алоян и Егор Мехонцев проведут следующие бои в конце июля в Москве", - сказал собеседник агентства.
Федор Чудинов 27 мая уступил Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в бою за титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Алоян 11 мая в дебютном поединке на профессиональном ринге победил никарагуанца Ядера Кардосу по очкам.