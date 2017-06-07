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Московские суды за две недели запретили 28 болельщикам посещать спортивные матчи

Спорт
7 июня, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Закон об усилении ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований вступил в силу 27 апреля

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московские районные суды с момента вступления в силу ужесточения наказаний в отношении болельщиков запретили посещать спортивные матчи 28 гражданам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

27 апреля в силу вступил закон об усилении ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Теперь за грубые нарушения этих правил российский болельщик будет лишен права посещения стадионов на срок до 7 лет, а иностранный - выдворен за пределы России.

"С момента вступления в силу указанных изменений в КоАП РФ по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ московскими районными судами в отношении 28 человек вынесено решение о запрете посещения официальных спортивных соревнований сроком от 6 месяцев до 4 лет с наложением штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей", - сказали в ГУ МВД.

В полиции отметили, что под грубыми нарушениями следует понимать осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью окружающих в местах проведения соревнований или на прилегающей территории, а также действия, повлекшие приостановление или прекращение официального спортивного соревнования.

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