Представители России войдут во все комиссии Европейской конфедерации бокса

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Представители России войдут во все рабочие комиссии Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы договорились о полном взаимодействии. Представители России войдут во все рабочие комиссии", - сказал Кремлев.

Кремлев во вторник в Италии провел встречу с президентом EUBC Франко Фалчинелли.

Ранее руководство Федерации бокса России также провело рабочую встречу с президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.