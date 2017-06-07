Матыцин: подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет на высоком уровне

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Подготовка ко XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске проходит на высоком уровне благодаря качественному взаимодействию между государством, жителями города и бизнесом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
"Универсиада - это мощный национальный проект, мы рассчитываем, что ребята не подведут, - сказал он. - Красноярский оргкомитет участвует во всех активностях FISU с 2013 года, они делают это с большим энтузиазмом. Подготовка к Универсиаде - яркий пример взаимодействия и интеграции государства, жителей и бизнеса, всеобщей вовлеченности в этот проект".
Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.