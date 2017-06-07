Английский мотогонщик Ламберт скончался после аварии во время гонки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Англичанин Дэйви Ламберт умер в больнице после аварии во время заезда в классе Superbike в рамках мотоциклетной гонки Isle of Man TT на острове Мэн в Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.

В воскресенье Ламберт, выступавший за команду Kawasaki, попал в аварию на третьем круге. 48-летний гонщик был доставлен на вертолете в больницу. Но из-за многочисленных травм, полученных во время инцидента, Ламберт скончался во вторник.

Организаторы соревнований выразили свои соболезнования девушке Ламберта Трэйси, его семье и друзьям.