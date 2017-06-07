Исполком AIBA пройдет в Москве в конце июля

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) пройдет в Москве в конце июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Исполком AIBA пройдет в Москве. Также в это время состоится вечер профессионального бокса", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, 22 июля в Москве запланирован вечер профессионального бокса, где свои поединки проведут Федор и Дмитрий Чудинов, Михаил Алоян и Егор Мехонцев.

В мае руководство Федерации бокса России провело встречу с президентом AIBA Чинг-Куо Ву. В рамках встречи были достигнуты договоренности о включении российских представителей в рабочие комиссии AIBA и полном взаимодействии организаций.