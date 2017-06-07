Макаренко: клубы РФПЛ не должны жаловаться на стоимость телеправ

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские футбольные клубы не должны жаловаться на стоимость телевизионных прав. Такое мнение ТАСС высказал Петр Макаренко, владелец "Телеспорта" - крупнейшей в стране компании по работе со спортивными медиаправами и официального партнера Российского футбольного союза (РФС).

В прошлом сезоне Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) продала телевизионные права за $22 млн.

"Я не знаю, почему клубы жалуются на то, что получают мало денег от лиги за телеправа. Так и производители айфонов могут жаловаться, производители огурцов, что мало покупают. Пусть клубы для начала повысят посещаемость своих матчей. Потому что те деньги, что западные команды получают от телевидения идентичны, с маленькой коррекцией, тем деньгам, что они получают от зрителей", - отметил Макаренко.

"И у нас то же самое, - продолжил он. - Давайте попробуем поднять цену на билеты в три раза, и что мы увидим? Зрителей не увидим вообще. Это экономическая база и жаловаться совершенно не на что".

"Цена прав на сезон РФПЛ - около 1 млрд рублей"

По словам собеседника агентства, схема расчета цены за показ матчей РФПЛ весьма проста.

"Сколько телевидение должно платить за права на РФПЛ, считается очень просто. Как может телеканал монетизировать? Либо с помощью подписчиков, либо с помощью рекламы", - подчеркнул Макаренко.

"В чемпионате России 240 матчей. Их все не покажешь на Первом канале в прайм-тайм, когда самая дорогая реклама - у нас один топовый матч в неделю. За один матч можно разместить 16 минут рекламы, итого - 30 матчей и 500 минут рекламы за сезон. Если ее средняя стоимость 2 млн, то вот и получается 1 млрд рублей", - подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Валерий Газзаев заявлял, что РФПЛ может получить порядка $200 млн от продажи телеправ.