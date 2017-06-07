Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макаренко: клубы РФПЛ не должны жаловаться на стоимость телеправ

Спорт
7 июня, 13:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В прошлом сезоне Российская футбольная премьер-лига продала телевизионные права за $22 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Петр Макаренко (справа)

Петр Макаренко (справа)

© Константин Рыбин/rfs.ru

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские футбольные клубы не должны жаловаться на стоимость телевизионных прав. Такое мнение ТАСС высказал Петр Макаренко, владелец "Телеспорта" - крупнейшей в стране компании по работе со спортивными медиаправами и официального партнера Российского футбольного союза (РФС).

Смотрите также
Фрагмент матча Франция - Россия

Макаренко: РФС имеет договоренность о проведении дома игры с французами в марте 2018 года

В прошлом сезоне Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) продала телевизионные права за $22 млн.

"Я не знаю, почему клубы жалуются на то, что получают мало денег от лиги за телеправа. Так и производители айфонов могут жаловаться, производители огурцов, что мало покупают. Пусть клубы для начала повысят посещаемость своих матчей. Потому что те деньги, что западные команды получают от телевидения идентичны, с маленькой коррекцией, тем деньгам, что они получают от зрителей", - отметил Макаренко.

"И у нас то же самое, - продолжил он. - Давайте попробуем поднять цену на билеты в три раза, и что мы увидим? Зрителей не увидим вообще. Это экономическая база и жаловаться совершенно не на что".

"Цена прав на сезон РФПЛ - около 1 млрд рублей"

По словам собеседника агентства, схема расчета цены за показ матчей РФПЛ весьма проста.

"Сколько телевидение должно платить за права на РФПЛ, считается очень просто. Как может телеканал монетизировать? Либо с помощью подписчиков, либо с помощью рекламы", - подчеркнул Макаренко.

"В чемпионате России 240 матчей. Их все не покажешь на Первом канале в прайм-тайм, когда самая дорогая реклама - у нас один топовый матч в неделю. За один матч можно разместить 16 минут рекламы, итого - 30 матчей и 500 минут рекламы за сезон. Если ее средняя стоимость 2 млн, то вот и получается 1 млрд рублей", - подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Валерий Газзаев заявлял, что РФПЛ может получить порядка $200 млн от продажи телеправ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
3
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
4
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
7
Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды
Темы дня
Загрузка...
Реклама