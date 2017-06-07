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Футболист Кузьмин заявил, что его будущее в "Рубине" прояснится после 9 июня

Спорт
7 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Действующее соглашение 36-летнего футболиста с "Рубином" истекает 30 июня

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Олег Кузьмин

Олег Кузьмин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Будущее защитника Олега Кузьмина в казанском футбольном клубе "Рубин" определится после 9 июня. Об этом игрок рассказал ТАСС.

Действующее соглашение 36-летнего футболиста с "Рубином" истекает 30 июня.

"Пока никаких новостей по контракту нет. Команду собирают 9 июня, через день вылетаем на сборы, наверное, что-то скажут насчет будущего. Думаю, что после собрания будет конкретика по поводу контракта. У меня есть желание продолжить карьеру в "Рубине", - заявил собеседник агентства.

Кузьмин выступает за "Рубин" с 2010 года. В составе казанской команды футболист выиграл Кубок России сезона-2011/12, Суперкубок России 2012 года, а также стал обладателем бронзовой медали национального чемпионата 2010 года.

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