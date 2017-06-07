Богомолов назначен старшим тренером ВК "Белогорье", помогать ему будет призер ОИ Казаков

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный волейболист Александр Богомолов назначен старшим тренером клуба "Белогорье", его помощником будет призер Олимпийских игр Алексей Казаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе белгородского клуба.

"Богомолов будет старшим тренером команды, его помощником станет Казаков", - сказал собеседник агентства.

41-летние Богомолов и Казаков завершили карьеры волейболистов.

Главным тренером "Белогорья" является Геннадий Шипулин, его помощником в прошлом сезоне был также известный в прошлом волейболист Александр Косарев.