Богомолов назначен старшим тренером ВК "Белогорье", помогать ему будет призер ОИ Казаков

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный волейболист Александр Богомолов назначен старшим тренером клуба "Белогорье", его помощником будет призер Олимпийских игр Алексей Казаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе белгородского клуба.
"Богомолов будет старшим тренером команды, его помощником станет Казаков", - сказал собеседник агентства.
41-летние Богомолов и Казаков завершили карьеры волейболистов.
Главным тренером "Белогорья" является Геннадий Шипулин, его помощником в прошлом сезоне был также известный в прошлом волейболист Александр Косарев.