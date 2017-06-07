Васин: футболисты сборной России менее раскручены, но ничем не хуже чилийцев

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки сборной России менее раскручены, но в целом ничем не уступают по классу футболистам команды Чили. Такое мнение журналистам высказал защитник национальной команды Виктор Васин.
"На данный момент наши игроки просто менее раскручены, так как выступают в российских клубах, а многие чилийцы - в Европе. В целом по классу наши ребята никому не уступают, у нас тоже есть перспективные игроки. Не сказал бы, что для успеха сборной в игре против команды Чили нам нужно прыгнуть выше головы. Просто нужно сыграть грамотно, дисциплинированно, компактно, тогда положительный результат придет", - сказал Васин.
"Каждый футболист нашей сборной уверен, что мы можем выиграть Кубок конфедераций. Что касается сыгранности, то в обороне мы уже неплохо понимаем друг друга, но, конечно, для полной сыгранности нужно какое-то время. На тренировках основной схемой, которую мы тренируем, является расстановка с тремя центральными защитниками", - отметил он.
Сборная России проведет товарищеский матч против команды Чили 9 июня. Игра состоится на стадионе "ВЭБ-Арена".