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"Почта России" приостановит прием миграционных уведомлений во время Кубка конфедераций

Спорт
7 июня, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Также в пресс-службе отметили, что с начала июня и по 5 июля изменяется порядок приема посылок

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Почта России" с начала июня по 12 июля приостановит оказание услуги по приему миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина в Россию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе федерального почтового оператора, это связано с проведением Кубка конфедераций и касается только городов, в которых пройдут спортивные мероприятия.

"С начала июня по 12 июля 2017 года в отделениях почтовой связи Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи приостановлено оказание услуги по приему миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Прием миграционных уведомлений в данный период осуществляется соответствующим территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации. В соответствии с указом президента Российской Федерации постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия в место пребывания или место жительства", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе отметили, что с начала июня и по 5 июля изменяется порядок приема посылок. "Прием посылок, EMS-отправлений и бандеролей первого класса, адресованных в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Казань и Республику Татарстан, а также Краснодарский край, осуществляется с обязательной проверкой вложений с целью дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке. Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде", - уточнили в пресс-службе.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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