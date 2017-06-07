Власти Калининграда: область следует рассматривать как регион въезда в Россию на ЧМ-2018

Лавров: CNN разрушает свою репутацию, сообщая о российских хакерах в КатареПолитика 7 июня, 14:27
Футболисты сборной Португалии прибудут в Казань для участия в Кубке конфедераций 14 июняСпорт 7 июня, 14:23
Росгвардия опровергла проведение массовых проверок владельцев оружияОбщество 7 июня, 14:17
Рассмотрение иска прокуратуры Красноярска об отзыве депутатов Горсовета прекращеноСибирь 7 июня, 14:16
Ласицкене: легкоатлеты РФ продолжат бороться за возвращение им полноценного статусаСпорт 7 июня, 14:00
Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 раненыМеждународная панорама 7 июня, 13:58
От газет до новых медиа: чему и как учили студентов журфака МГУОбщество 7 июня, 13:57
СМИ: силовики нейтрализовали четырех террористов в иранском парламентеМеждународная панорама 7 июня, 13:49
Минобороны РФ заинтересовано в вертолетах Ми-38 в арктическом исполненииАрмия и ОПК 7 июня, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Власти Калининграда предлагают рассматривать в 2018 году город, с учетом его географического положения, как зону въезда в Россию из Европы на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил врио Министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак в рамках VII Форума регионов-партнеров Калининградской области.
Калининград обладает уникальным географическим положением: город граничит сразу с несколькими странами - Польшей и Литвой - и напрямую не примыкает к России. Россияне могут добраться до города без шенгенской визы только воздушным путем, на железной дороге граждане пересекают границу Евросоюза. В Калининграде в 2018 году пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу.
"В 2018 году мы предлагаем рассматривать Калининград как точку входа (с учетом географического положения - прим. ТАСС) на мероприятия чемпионата мира по футболу в России. В Калининград можно добраться любым видом транспорта: самолетом, поездом, даже велосипедом", - отметил Ермак.
По его словам, на время чемпионата мира следует предпринять ряд мер, которые упростят доступ в город как россиянам, так и гражданам других стран.
"Необходимо решить две проблемы, чтобы все сработало: визы и границы. Нужно научиться быстрее выдавать визы, вчера эта тема обсуждалась врио губернатора Антоном Алихановым с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Вторая проблема - граница. Мы можем быстрее и лучше обслуживать людей, 30 минут на автобус - слишком долго", - сказал он.
Форум регионов-партнеров Калининградской области проводится с 2008 года, ежегодно собирает до 300 участников из России и стран Балтийского региона. Он дает возможность обменяться профессиональным опытом, обсудить планы и наметить области сотрудничества.