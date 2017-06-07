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Власти Калининграда: область следует рассматривать как регион въезда в Россию на ЧМ-2018

Спорт
7 июня, 13:54 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 7, июня. /ТАСС

Врио Министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявил, что следует предпринять ряд мер, которые упростят доступ в город как россиянам, так и гражданам других стран

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КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Власти Калининграда предлагают рассматривать в 2018 году город, с учетом его географического положения, как зону въезда в Россию из Европы на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил врио Министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак в рамках VII Форума регионов-партнеров Калининградской области.

Калининград обладает уникальным географическим положением: город граничит сразу с несколькими странами - Польшей и Литвой - и напрямую не примыкает к России. Россияне могут добраться до города без шенгенской визы только воздушным путем, на железной дороге граждане пересекают границу Евросоюза. В Калининграде в 2018 году пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу.

"В 2018 году мы предлагаем рассматривать Калининград как точку входа (с учетом географического положения - прим. ТАСС) на мероприятия чемпионата мира по футболу в России. В Калининград можно добраться любым видом транспорта: самолетом, поездом, даже велосипедом", - отметил Ермак.

По его словам, на время чемпионата мира следует предпринять ряд мер, которые упростят доступ в город как россиянам, так и гражданам других стран.

"Необходимо решить две проблемы, чтобы все сработало: визы и границы. Нужно научиться быстрее выдавать визы, вчера эта тема обсуждалась врио губернатора Антоном Алихановым с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Вторая проблема - граница. Мы можем быстрее и лучше обслуживать людей, 30 минут на автобус - слишком долго", - сказал он.

Форум регионов-партнеров Калининградской области проводится с 2008 года, ежегодно собирает до 300 участников из России и стран Балтийского региона. Он дает возможность обменяться профессиональным опытом, обсудить планы и наметить области сотрудничества.

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