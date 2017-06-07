Продажи памятных монет пройдут в Японии по случаю ЧМ-2018 по футболу

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ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Ограниченная серия памятных монет, приуроченная к предстоящему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу, будет представлена в Японии в этом месяце. Об этом официально объявила компания Taisei Coins.
Продажи ограниченной серии монет начнутся 12 июня. В нее войдут два типа монет - серебряные и золотые, а оформление будет насчитывать три различных вариации - тематика Австралии, Испании и Парагвая. Именно с этими тремя странами, по мнению создателей коллекции, у японской национальной футбольной сборной, которая также известна под прозвищем "Синие самураи", были самые жаркие и интересные матчи.
Стоимость монет варьируется в зависимости от типа драгоценного металла. Набор из всех трех золотых монет будет стоить 388 800 иен (около $3 тысяч по текущему курсу).