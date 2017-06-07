Ласицкене: легкоатлеты РФ продолжат бороться за возвращение им полноценного статуса

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлеты продолжат борьбу за возвращение им статуса спортсменов национальной команды и замены нейтрального флага на российский. Об этом на пресс-конференции в Риме заявила чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина).

"Эти полтора года были сложными и долгими, мы не понимали, в чем дело, - сказала она. - Не было понимания, за что нас наказали, почему мы отвечаем за чужие ошибки. Мы не опускали рук и работали. Сейчас мы выступаем в нейтральном статусе, но мы должны с этим смириться, это спорт, это наша жизнь".

"Будем бороться, чтобы наш флаг был напротив наших фамилий. Все знают, кто мы такие и откуда мы", - подчеркнула спортсменка.

В минувшие выходные Ласицкене стала первой на международном турнире в польском Ополе, прыгнув на 2 м. Этот турнир стал для россиянки вторым после того, как она получила разрешение выступать под нейтральным флагом. Ранее россиянка одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" с результатом 2 м 3 см, показав лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.

Спортсменка отметила, что недопуск к Играм-2016 российские легкоатлеты перенесли мужественно.

"2016 год прошел очень сложно, мы до конца надеялись на участие в Рио, - сказала Ласицкене. - Когда поняли, что отдых наступил, мы смирились, не бились об стену и не плакали в подушку. Так как жить прошлым - не наш вариант, мы приняли позицию - что не убивает, делает нас сильнее. После отдыха мы начали с новыми силами и эмоциями готовиться, испытывая новые надежды".

"К сожалению, зима также прошла без международных стартов, и я плакала, когда поняла, что мы не поедем на чемпионат Европы, - добавила россиянка. - Но я вышла замуж и начала подготовку к новому сезону с отличными эмоциями. Мы здесь, форма у нас хорошая. Можно сказать, что мы с мужеством прошли эти полтора года".

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Ласицкене и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены.